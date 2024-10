Una focaccia al salame gigante alla Festa di Cremona

Nel cuore della Festa del Salame di Cremona, una focaccia da record farcita di salame Milano ha invaso piazza Roma per i tanti visitatori del fine settimana gastronomico. Otto metri quadri farciti con oltre 6 kg di salame milano, sono stati presentati dall'Associazione Panificatori di Confcommercio Cremona, per una singolare installazione. La focaccia gigante è stata farcita dagli studenti dell'istituto Alberghiero Einaudi, indirizzo in Enogastronomia. Giusto il tempo di una foto e la focaccia ha regalato un momento di puro godimento.

La manifestazione è promossa da Confartigianato Imprese Cremona, Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e Confcommercio Cremona, vanta il patrocinio e il contributo del Comune di Cremona, della Camera di Commercio e di Confartigianato Alimentare Regione Lombardia. E' realizzata con il contributo di Regione Lombardia e organizzata da Sgp Grandi Eventi in collaborazione con Fipe Cremona, Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi di Cremona e ONAS.



