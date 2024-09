Madonna alla sfilata di Dolce e Gabbana

Pubblico in delirio alla sfilata di Dolce e Gabbana per Madonna, ospite dello show dedicato alla collezione donna per la prossima primavera estate, dove è entrata con un velo di pizzo nero a ricoprirla completamente, volto incluso.

È la prima volta che Madonna è ospite di una sfilata milanese del duo, cui è legata da una lunga amicizia iniziata nel 1991.

Anche la scorsa estate la popstar ha festeggiato il suo 66esimo compleanno a Portofino ospite dei due stilisti, di cui è stata anche il volto nelle celebri campagne firmate da Steven Meisel.

"Madonna è una nostra icona da sempre. È’ anche grazie a lei che sono cambiate tante cose nella nostra vita" hanno detto Dolce e Gabbana spiegando il loro omaggio alla diva del pop, ospite e icona del loro show. A fine sfilata gli stilisti sono scesi dalla passerella per baciare e abbracciare la diva, che si è celata agli sguardi nascosta dal lungo velo di pizzo nero che le copriva interamente il volto.

In passerella tutte le modelle portavano una parrucca bionda e riccia, la stessa acconciatura che usava la diva del pop ai tempi di Erotica. Ed è un omaggio alle dive e soprattutto a lei la collezione che ha sfilato oggi al Metropol di Milano. Se fuori dalla sala i ragazzini aspettavano di vedere i loro idoli coreani, nello spazio dello show tutti si sono assiepati intorno alla più famosa delle popstar.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA