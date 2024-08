Omicidio di Sharon Verzeni, Ruocco: 'In caserma tutti i giorni, anche domani'

"È quello che succede tutti i giorni. Vado e vengo dalla caserma. Sarò lì anche domani". Così Sergio Ruocco, il fidanzato di Sharon Verzeni - la 33enne uccisa in strada a Terno d'Isola oltre tre settimane fa - ha spiegato la sua presenza in caserma a Bergamo. Quanto al perché anche di domenica dovrà andare dai carabinieri, si è limitato a dire: "Me lo spiegano domani".

Ruocco si è, infatti, dovuto presentare per la notifica di alcuni atti amministrativi connessi alle attività dei giorni scorsi, quando la casa dove viveva con Sharon è stata oggetto di due sopralluoghi dei carabinieri, culminati con il prelievo di apparecchi informatici. Il compagno di Sharon, che non è stato interrogato e non è indagato, si è soffermato brevemente in caserma e se ne è andato in auto.

Dopo la visita in caserma a Bergamo, Sergio Ruocco è tornato alla casa di via Adda a Bottanuco, dove abitano i genitori di Sharon e dove si è di fatto trasferito anche lui dal giorno dopo l'omicidio, cioè da quando la casa della coppia, in via Merelli a Terno d'Isola è sotto sequestro.

Nel frattempo i carabinieri di Bergamo hanno sentito nel pomeriggio Fabio Delmiglio, noto sui social come il sosia di Johnny Depp. L'uomo è stato ascoltato come teste nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Sharon Verzeni. Ai cronisti si è limitato a spiegare di aver conosciuto Sharon a Brembate, paese poco distante, il 25 luglio e che la donna, che lo aveva riconosciuto come sosia dell'attore le aveva chiesto di "pubblicizzare qualcosa" attraverso il suo lavoro di attore. Delmiglio non ha voluto dire che cosa.





