Radicali nel carcere di Opera, 'sovraffollato e carente'

Sovraffollamento, carenze di organico e di risorse economiche. Secondo i Radicali Italiani, che oggi hanno visitato il carcere milanese di Opera, la situazione del penitenziario "rispecchia quella delle carceri italiane". Lo hanno spiegato il tesoriere di Radicali Italiani, Filippo Blengino e la presidente Patrizia De Grazia, Presidente di Radicali Italiani, che insieme a Raffaella Stacciarini di Radicali Milano, ed Ennio Ferlito della direzione nazionale, hanno visitato questa mattina il carcere Opera di Milano.

"Ci sono delle iniziative trattamentali migliori rispetto ad altri istituti, ma ovviamente non basta - aggiungono -. Le celle sono piccole, i detenuti vivono con servizi igienici accanto alla cucina. Abbiamo visto persone con più di ottant'anni, in gravi condizioni di salute senza un supporto adeguato. Anche qui, come altrove, c'è un'emergenza psichiatrica drammatica".

I detenuti "ci hanno chiesto di non spegnere i fari sulla condizione carceraria; è quello che abbiamo sempre fatto e quello che continueremo a fare per tutto il mese di agosto. Le manovre del governo sono solo spot - proseguono - le assunzioni saranno effettive tra tre anni, e sulla libertà anticipata non è stato fatto nulla; è solo fumo negli occhi, e il costo lo pagano i detenuti".

Ad ogni modo "abbiamo già denunciato il ministro Carlo Nordio per il reato di tortura, e continueremo a presentare nuove denunce fino a quando non si deciderà di affrontare seriamente il problema carcerario".



