Corteo di commemorazione islamica dell'Ashura a Milano

In centinaia, rigorosamente vestiti di nero e divisi tra uomini e donne, si sono ritrovati oggi a Milano per commemorare la ricorrenza islamica dell'Ashura, una delle più importanti, e la più importante del mondo sciita. Un corteo si è mosso lentamente, e nonostante il sole cocente, dalla stazione Centrale verso piazza della Repubblica per poi rientrare in stazione, a cui hanno partecipato soprattutto pakistani e bangladesi.

La manifestazione, monitorata dalle forze dell'ordine, si è svolta ordinatamente, con canti, urla di dolore e pianti, oltre al tradizionale autolesionismo rituale che viene manifestato con il percuotersi il petto in modo ritmato.

La festa dell'Ashura prende il nome dal giorno 'dieci' del mese islamico di Muharram e ricorda il martirio del Imam Hossein avvenuto nel 680 in Iraq. Il centro religioso principale coinvolto è a Karbala, in Iraq, dove ogni anno arrivano centinaia di migliaia di pellegrini, soprattutto dall'Iran. Lo sciismo è una fazione minoritaria del mondo islamico, prevalentemente sunnita.



