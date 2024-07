Fedez ricoverato dopo un'emorragia: 'Grazie ai dottori'

Fedez, dopo una perdita di sangue, è stato sottoposto a una gastroscopia al Policlinico di Milano e a una procedura per fermarla. Lo ha raccontato lo stesso cantante sui social network con delle storie su Instagram. Nella prima Fedez è nel letto d'ospedale del Policlinico dove è stato ricoverato: "Sono tipo dj Khaled quando dice 'another one' ma con le emorragie interne" scrive il rapper che ringrazia i dottori e gli infermieri del Policlinico "che hanno trovato l'emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna".



In un'altra storia Fedez posta poi dei versi che - come lui stesso afferma - ha scritto questa notte: 'Sbagli se pensi che non ho mai amato, per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi son fatto per tutto lo schifo che ho accumulato'.



Per poi chiudere con un'altra storia: "È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle".





