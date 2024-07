Calcio; Milan Futuro, Bonera 'faremo crescere i giovani'

"Sarà una sinergia totale anche dal punto di vista tattico con Fonseca, ci sarà uno scambio quotidiano di giocatori con la prima squadra": lo dice Daniele Bonera nella conferenza stampa di presentazione del progetto Milan Futuro, la squadra rossonera che giocherà in Serie C.

Bonera, tecnico scelto per la sua esperienza nel Milan da giocatore e con Pioli in prima squadra, spiega che metterà del suo nell'allenare i giovani pur seguendo tatticamente e nella preparazione le indicazioni di Fonseca.

Sarà un'occasione importante per i talenti rossoneri tra cui Francesco Camarda. "Il suo nome fa rumore - ammette Bonera - ma devo far crescere lui così come tanti ragazzi che hanno già toccato la prima squadra. Sono tranquillo, perché l'input societario è quello di far crescere i ragazzi. Non avremo problemi a supportare in tutto e per tutti Camarda per la sua crescita da calciatore: di strada ne deve fare e lo supporteremo".



