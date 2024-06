Un musicista per un ascoltatore ai Notturni in Villa

Un musicista e un ascoltatore: è l'esperienza di ascolto immersivo UanTuUan proposta dalla rassegna Notturni in Villa 2024 della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, che dal primo al 5 luglio porta la musica a Villa Simonetta, sede storica dell'istituto milanese. Ogni sera sono in programma, due concerti, uno all'ora dell'aperitivo sotto il portico e uno serale in cortile, entrambi a ingresso libero fino a esaurimento posti.

All'interno della Cappella gentilizia di Villa Simonetta, affrescata da Bernardo Zenale, ogni sera un singolo ascoltatore per volta potrà godere per circa 15 minuti delle musiche suonate dagli studenti della Civica che si alterneranno, uno alla volta, muovendosi tra strumenti e generi differenti. Ogni serata sarà espressione di uno specifico genere o Istituto musicale della Civica: l'1 luglio è dedicato alla musica antica; il 2 luglio al jazz; il 3 luglio alla ricerca e alla sperimentazione anche nella sua connessione con il video; il 4 luglio alla musica classica e il 5 luglio al canto lirico.



