Il maltempo mette a dura prova i senza dimora milanesi

L'estate che sembra non voler arrivare sta provando fortemente i senza dimora del milanese e in generale tutte le persone che si trovano a vivere in difficoltà economica. E' la riflessione di Opera Cardinal Ferrari, il cui storico centro diurno di via Boeri sta registrando forti aumenti di richieste di aiuto, come dimostrano i numeri degli ultimi sei mesi: 26.364 accessi alla onlus (+4887 accessi rispetto allo scorso anno), e oltre 4000 mila accessi al servizio doccia (+ 670 rispetto al 2023).

"Le piogge improvvise e violentissime che ormai a Milano non rappresentano più una novità, racconta Pasquale Seddio, presidente di Opera Cardinal Ferrari, fanno sì che "alcuni dei carissimi, come chiamiamo i nostri assistiti, arrivino completamente fradici, quindi hanno bisogno di docce calde e vestiti asciutti e puliti, ancora più del solito. Infatti abbiamo lanciato un appello per la raccolta di asciugamani".

Una situazione allarmante che persiste ormai a seguito dell'emergenza Covid, e che non sembra mostrare segni di miglioramento, come testimoniano i numeri in crescita che ha registrato l'Opera tra il 2023 e il 2024 rispetto agli anni precedenti: 55.490 ingressi al centro diurno (+13.334 rispetto al 2022), 56.821 ingressi alla mensa (+ 13.651 rispetto al 2022) e oltre 2315 pacchi viveri distribuiti (circa 300 in più rispetto al 2022), per un totale di 680 persone assistite e primi ingressi pari a 388 persone.

Per l'estate, l'Opera organizza iniziative come l'appuntamento con la musica con il Concerto d'Estate in partnership con la Fondazione I Pomeriggi Musicali e la celebrazione della Festa di Santa Maria Maddalena oltre al grande pranzo di Ferragosto.



