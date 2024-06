10 minuti di nubifragio su Milano, danni

Un violento ma breve nubifragio, con forti raffiche di vento, si è abbattuto venerdì sera sulle zone Nord ed Est di Milano, provocando danni per la caduta di alberi e rami, e per il cedimento di tettorie e cornicioni. Non si registrano feriti.

Il luogo più colpito nei 10-15 minuti in cui sulla metropoli si sono rovesciati svariati millimetri di acqua è stato il piazzale del Cimitero monumentale, dove per la caduta di un albero in via Luigi Nono è stata interrotta la linea aerea che alimenta alcune linee tramviarie, come la '14', '16' e '12'.

Regolari le metropolitane. Un altro albero è caduto anche in via Procaccini, e piante danneggiate sono state segnalate al Parco Sempione e in zona Triennale.

I Vigili del fuoco sono impegnati in una moltitudine di interventi, una 60ina quelli in corso secondo quanto riferito dal Comando provinciale. Non risultano strade inagibili o sottopassi allagati. Prosegue l'allerta arancione per i temporali e l'allerta gialla per rischio idrogeologico emanata dalla Protezione civile della Lombardia.



