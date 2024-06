Kiton, l'eleganza si rinnova nei colori e nelle forme

L'eleganza non è mai statica: è il credo della collezione per la prossima primavera estate presentata da Kiton a Milano, proposta come guardaroba ideale per qualsiasi momento del giorno e dedicata a un uomo in viaggio.

Praticità e raffinatezza convivono grazie a una nuova combinazione di colori, tonalità sia fredde come i marroni sia accese come i gialli, i rossi rubino, i verdi e gli arancioni che rendono sbarazzini anche i completi più classici. Insieme ai colori, contribuiscono a questa nuova eleganza le linee che si fanno più morbide, le materie prime come il cashmere superleggero, il cashmere mischiato al lino, il cashmere mischiato a seta, e i tre e i quattro fili, tutti realizzati in esclusiva dal lanificio di proprietà Carlo Barbera. Insieme ai tessuti stampati effetto jeans trovano spazio anche stampe e fantasie ispirate alla fine degli anni Novanta, quadrati grandi e sottili che sembrano usciti da un lavoro di Josef Albers. A rendere ancora più fresco questo uomo gli accessori, a partire dalla nuova car shoe.



