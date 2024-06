A Milano il militare urbano di Ten C

Fonde l'ispirazione militare con un'estetica urbana la collezione per la prossima primavera estate di Ten C - The Emperor's New Clothes - presentata durante la Milan Fashion Week.

Alessandro Pungetti, designer del marchio, si è ispirato alle uniformi e alla loro funzionalità, prendendo il mondo militare e le divise come punto di partenza per una collezione che fonde elementi pratici e funzionali con un'eleganza contemporanea, come nella Flight Suit Aviator, una rivisitazione in stile urban dell'iconica uniforme dei piloti con zip in alluminio, che rimandano alle tute da volo.

Focus anche su nuovi materiali come il lino resinato water repellent tono su tono e il gabardine di nylon tinto capo con effetto metallico, e trattamenti speciali che conferiscono a ogni capo, dalla Fly Jacket all'Anorak, un aspetto unico e vissuto. Il trattamento Shadow Dyed Spray dona invece un effetto trompe l'oeil a T-shirt, camicie e felpe del marchio, parte del gruppo veneto Fgf Industry Spa. Il brand, conosciuto inizialmente per i suoi capispalla in Ojj (Original Japanese Jersey), da qualche stagione si è buttato nel total look e oggi è distribuito in 120 boutique e store multibrand, l'80% dei quali all'estero.



