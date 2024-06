Incendio a Milano, tre morti e tre feriti

È di tre morti e tre feriti il bilancio di un incendio divampato oggi, intorno alle 19, in una autofficina a Milano, in via Fra Galgario 8, zona Gambara. Le vittime si trovavano all'interno di un appartamento al terzo piano dell'edificio interessato dal rogo. Le tre vittime sono un 67enne, sua moglie e il figlio della coppia. Si tratta di Silvano Tollardo, di 67 anni, Carolina De Luca, di 63, e Antonio Tollardo, di 34. Tutti sono stati trovati nel loro appartamento al terzo piano dello stabile, invaso dal fumo e dalle fiamme scaturite in un'officina al piano terra. Sarebbero morti, da una prima ispezione del medico legale, per intossicazione.

Video Incendio a Milano, morti un 34enne e i suoi genitori

La palazzina, di 6 piani, è stata evacuata subito, ma non tutti ce l'hanno fatta. Tra i feriti anche un addetto dell'officina da cui sono partite le fiamme. Un ustionato è stato invece ospedalizzato in codice giallo al Policlinico di Milano, altri due sono stati soccorsi in codice verde. Sul posto sono intervenute tre automediche, 6 ambulanze, numerosi mezzi dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Appena ricevuto l'allarme, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di via Sardegna è giunta subito sul posto e altri nuclei sono stati inviati a rinforzo dalla centrale operativa di via Messina. L'incendio è stato domato in meno di un'ora. Un bilancio pesante a causa di un incendio, a Milano, si era registrato quasi un anno fa: il 7 luglio del 2023 ci furono sei morti a causa di un rogo scoppiato nella Rsa 'Casa dei coniugi', in via dei Cinquecento. Tutte anziane le vittime. E proprio oggi sono state rinviate a giudizio 13 persone per il maxi incendio della Torre dei Moro a Milano, il grattacielo di 18 piani che prese fuoco il 29 agosto 2021. Fortunatamente, in quel caso, non ci furono vittime.

