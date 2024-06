Un uomo di 47 anni è morto travolto da un'auto stamani a Inzago, nel Milanese. La donna che era alla guida della vettura è stata soccorsa: era in stato di choc e non è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri di Pioltello.



