Picchia il padre novantenne con una mazza, arrestato

Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cornate d'Adda (Monza) per maltrattamenti nei confronti del padre 90enne. I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione dell'anziano ieri sera, a seguito delle segnalazioni di una vicina di casa che aveva udito l'uomo chiedere aiuto. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno a loro volta sentito l'anziano implorare di essere lasciato in pace e le grida e le minacce del figlio.

Una volta all'interno dell'abitazione, hanno trovato l'anziano seduto per terra, con la testa insanguinata e vistosi segni di percosse su tutto il corpo. Il 53enne ha tentato invano di giustificarsi affermando che il padre fosse caduto, ma un bastone spezzato e coperto di sangue trovato dai carabinieri dietro un divano lo ha incastrato. Trasportato in ospedale a Vimercate (Monza) dove è stato ricoverato, l'anziano ha poi confessato ai militari di essere vittima di violenze e vessazioni continue da parte del figlio. Il 53enne è stato arrestato e portato in carcere.



