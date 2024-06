Osservatorio: 'Solco politico profondo tra Milano e hinterland'

Il solco politico è sempre più profondo tra Milano città e il suo territorio metropolitano. Il dato emerge dall'analisi del voto dell'Osservatorio Metropolitano di Milano "Tredici punti di differenza sono davvero tanti", afferma Bruno Dapei, direttore dell'Osservatorio. "È una dato politico che conferma quanto rileviamo da tempo, cioè che ci sia un solco sempre più profondo che separa capoluogo e hinterland della Città metropolitana di Milano".

L'Osservatorio fa riferimento al diverso risultato delle liste "di governo" tra capoluogo e territorio metropolitano (circa 13 punti di differenza) così come, ad esempio, per il Pd (circa 7 punti di differenza).

Alle Europee 2024, le liste "di Governo" (FdI + Fi + Lega) hanno una media nazionale del 47,42%. Nei 132 comuni dell'area metropolitana (esclusa Milano città) il consenso è al 49,67%, che crolla nella sola Milano al 36,74%.

Situazione simile per il Partito Democratico. La media nazionale è al 24,08%, che nei 133 comuni della Città metropolitana (compresa Milano città) sale al 27,19%, mentre a Milano il consenso schizza al 31,38%.

"La forbice nel voto politico tra il comune capoluogo e il territorio metropolitano di Milano si sta allargando elezione dopo elezione" spiega Dapei. "Una profonda differenza nei risultati si era via via già registrata - aggiunge - ma ha raggiunto in questa tornata elettorale per il Parlamento europeo la punta massima".



