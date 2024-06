I figli e gli amici ricorderanno Berlusconi ad Arcore

Una messa nella cappella di Villa San Martino ad Arcore: sarà celebrato così il 12 giugno prossimo, in forma strettamente privata, il primo anno dalla scomparsa di Silvio Berlusconi. Presente, secondo quanto apprende l'ANSA, la famiglia al completo, tutti i cinque figli, oltre al fratello Paolo, Marta Fascina e agli amici più stretti.

Tra questi il compagno dai tempi della scuola Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Adriano Galliani, l'ad di Fininvest Danilo Pellegrino, che poi si tratterranno per un pranzo nella storica residenza dell'ex presidente del Consiglio.

Nel tardo pomeriggio di domani, intanto, Pier Silvio Berlusconi, come si apprende, riunirà tutti i dipendenti e i collaboratori del Gruppo Mediaset nella storica sede di Cologno Monzese per ricordare il fondatore dell'Azienda. Sono previsti collegamenti anche con le sedi Roma e di Mediaset Espana a Madrid.

Mercoledì 12 giugno, in prima serata, Mediaset ricorderà poi Silvio Berlusconi trasmettendo in prima serata su Canale 5 "Caro Presidente, un anno dopo", un documentario di Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli.



