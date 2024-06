Baseball: Fondazione Snaitech celebra giovani talenti lombardi

Fondazione Snaitech celebra i giovani talenti del baseball lombardo. L'ente di Snaitech dedicato alle Good Causesì è stato infatti protagonista dell'"All Star Game Junior Lombardia", l'evento sportivo andato in scena domenica 9 giugno in cui si sono sfidati i migliori giocatori di baseball selezionati nelle squadre giovanili della Lombardia.

L'iniziativa, nata dall'idea di Nicola Fasani (il Faso del gruppo Elio e le storie tese, nonché presidente della A.S.D.

Ares Baseball Milano), ha visto protagonisti al Centro Sportivo Saini Ares Baseball 120 giocatori delle categorie Under 12, Under 15 e Under 18 che hanno preso parte alle partite, mentre sono state diverse le iniziative anche per il pubblico.

"Come Fondazione Snaitech, siamo davvero felici di aver contribuito al successo di questa straordinaria giornata di sport e sano divertimento", ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech "Il baseball è capace di regalare grandi emozioni e al contempo trasmettere importanti insegnamenti come il rispetto, il senso di squadra e, soprattutto, il fairplay. Sono valori che abbracciamo pienamente e che vogliamo aiutare a diffondere, sostenendo realtà come l'A.S.D. Ares Baseball Milano che ogni giorno sono impegnate a costruire ambienti positivi e sicuri per i nostri giovani e per l'intera comunità".



