'My hidden ego', il fotoritratto come viaggio interiore

Un viaggio alla scoperta del proprio io più autentico: è quanto propone "My Hidden Ego", un evento che unisce arte e introspezione, ideato dalla fotografa italo brasiliana Monica Silva e ospitato fino al 23 giugno alla Fabbrica del Vapore di Milano.

Attraverso diverse sessioni fotografiche, tra cui "Women Thru The Lens", "15 Minutes To Be Real" e "Changing Partner Without Change Partner", l'artista guida i partecipanti in un percorso di valorizzazione della propria individualità, facendola emergere attraverso domande introspettive e styling. Il pubblico può assistere e prendere parte alle sessioni fotografiche come a una performance artistica live. Inoltre, i visitatori possono vivere una speciale esperienza in uno spazio immersivo, una camera oscura dove, grazie a una serie di stimoli sensoriali, si sperimenta la sensazione di portare alla luce la parte più intima di sé prima di accedere all'area dedicata agli scatti.

"Ciò che rende My Hidden Ego così potente - dice Monica Silva - è il suo potenziale trasformativo. Connettersi con il proprio sé interiore richiede vulnerabilità e coraggio, ma il risultato è un senso di liberazione e una maggiore consapevolezza di sé. I ritratti che creo sono una testimonianza di questo viaggio interiore, un tributo alla forza e alla resilienza dello spirito umano".



