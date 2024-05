Prometeon premia i fornitori, 'insieme si supera incertezza'

Prometeon Tyre Group, azienda leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di pneumatici per i settori industrial, agro e Otr, ha premiato undici tra i suoi fornitori a livello globale nel corso della prima edizione del Prometeon Supplier Award.

L'iniziativa ha coinvolto nella selezione 8mila fornitori del gruppo nel mondo ed ha riguarda cinque categorie. I fornitori sono stati valutati sulla capacità di creare valore per Prometeon, sulla base delle loro performance rispetto a tempi, costi e soprattutto alla qualità complessiva del loro contributo. Particolarmente innovativo il modello di assegnazione del supplier Award relativo agli Environmental, Social, Governance: i fornitori hanno sottoposto il loro progetto più importante nell'ambito Esg e il vincitore potrà proseguirlo in partnership con Prometeon. In fase di selezione sono stati ricevuti oltre 100 progetti.

"Con questi Awards vogliamo riconoscere il valore dei nostri fornitori, fondamentali per la crescita di Prometeon", spiega Federica Todini, chief procurement officer di Prometeon Tyre Group. "Ci hanno aiutato - aggiunge - nella gestione della catena di approvvigionamento, investendo in molti casi in progetti congiunti. La relazione che abbiamo costruito con i nostri fornitori dimostra che è possibile superare con successo i momenti difficili generati dall'incertezza globale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA