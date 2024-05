Cochi Ponzoni torna al Derby club a 60 anni dal debutto

"Questo luogo è stato casa mia e del mio socio e amico fraterno Renato Pozzetto per dieci anni, dal 1965 al 1974, l'anno in cui la nostra coppia comica raggiunse l'apice della popolarità televisiva a "Canzonissima", dove la sigla di chiusura era, guarda caso, "La vita l'è bèla", la nostra hit più famosa, e i nostri sketch erano spesso il frutto del lungo training con il pubblico del cabaret": così Cochi Ponzoni annuncia il ritorno al Derby Club di viale Monterosa 84, a Milano.

Lì dove c'era il palco che vide l'affermazione di quel Gruppo Motore (Cochi e Renato, Enzo Jannacci, Felice Andreasi, Lino Toffolo e Bruno Lauzi) che definì l'estetica del cabaret in Italia, introducendo una visione umoristica e cantautorale tutt'ora rivoluzionaria, oggi c'è il centro sociale Cantiere.

Cochi vi torna la sera del 31 maggio per il sessantennale dalla formazione del gruppo e in dialogo con l'amico attore Nicola Vicidomini su "Immaginario e Visione nella scrittura umoristica". L'incontro, che prevede anche proiezioni di materiale video, sarà moderato da Paolo Crespi, coautore del libro "La Versione di Cochi", edito da Baldini+Castoldi.

Fra i prossimi impegni del comico classe 1941, la partecipazione alla Milanesiana con "Bird Lives", spettacolo-concerto in omaggio a Charlie Parker, insieme al quintetto jazz di Emilio Soana (a Bormio, il 25 luglio).



