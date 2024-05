Alla Università Liuc - Cattaneo gli open day sono anche online

L'open day alla Liuc - Università Cattaneo non è solo in presenza ma anche in modalità smart, cioè online per permettere anche agli studenti che arrivano da fuori Lombardia di poter scoprire le offerte formative dell'ateneo di Castellanza (Varese). I prossimi appuntamenti saranno dedicati alla conoscenza dei due corsi di Laurea Magistrale Economia, Management e Governance e Ingegneria Gestionale. Per tutti gli studenti interessati alla scelta di un corso di Laurea Magistrale, Liuc propone due webinar dalle ore 18 alle ore 19, in cui saranno presentati l'offerta formativa dei diversi percorsi di studio, le opportunità e i servizi. Un momento interattivo durante il quale fare domande e ricevere risposte in diretta grazie alla presenza dei docenti e dei referenti dei servizi a disposizione degli studenti. Sarà inoltre possibile prenotare un colloquio con i vari uffici per avere informazioni personalizzate. Gli appuntamenti sono per martedì 4 giugno - Economia, Management e Governance, mercoledì 5 giugno - Ingegneria Gestionale. Per i percorsi in inglese, martedì 11 giugno - Ingegneria Gestionale, mercoledì 12 giugno - Economia, Management e Governance.



