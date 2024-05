Palladino, la Juventus per me è stata una scuola di vita

"La Juventus per me è stata una scuola di vita: mi ha cresciuto e fatto diventare uomo e calciatore, lanciandomi nel grande calcio. Li devo ringraziare per tutta la vita". Così Raffaele Palladino alla vigilia della trasferta del suo Monza a Torino, domani per l'ultima di campionato.

Palladino a Torino non avrà di nuovo il portiere Michele Di Gregorio, che aveva saltato già il precedente turno e che era indiziato a un posto tra i convocati in Nazionale per i prossimi Europei, da cui invece è stato escluso. "Non sono il ct della Nazionale, che è bravissimo e sa fare il suo mestiere. Lui deve fare delle scelte e non è facile e avrà fatto le sue valutazioni. Noi abbiamo cercato di mettere in condizione tutti di dare il meglio. Pessina, Colpani e Di Gregorio sono stati in orbita della nazionale italiana, ma ne abbiamo dati anche molti alle nazionali estere. Ho grande stima in Spalletti e mi auguro possa portarci alla vittoria dell'Europeo".



