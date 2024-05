Manifestazione contro vendita Casa- Albergo a Sesto San Giovanni

L'Unione Inquilini ha indetto una manifestazione cittadina aperta a tutti, sabato prossimo dalle 15, contro la decisione del Comune di vendere la Casa-Albergo, di via Fogagnolo, a Sesto San Giovanni al confine con Milano. Il concentramento è sotto l'edificio "dove abitano un centinaio di persone a rischio sfratto e in condizioni economiche disagiate".

L'associazione parla di "ultimo atto politico di disprezzo e aggressione del sindaco allo Stato Sociale della città e contro i cittadini poveri di Sesto San Giovanni". "Una Giunta disumana, irresponsabile ed estranea ai bisogni della città - viene affermato - ha deciso di mettere in vendita la Casa Albergo che costituisce, da oltre 30 anni, una salvezza per centinaia di persone in difficolta".

"Molti inquilini della Casa Albergo sono cittadini sestesi poveri ai quali - conclude l'Unione Inquilini - vengono negati diritti e dignità e che, peraltro, in maggioranza pagano 500- 600 euro al mese per un posto letto. Il progetto politico della destra di esclusione sociale e di espulsione dalla città delle famiglie italiane e straniere a basso reddito e di qualunque cittadino portatore di fragilità si sta realizzando".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA