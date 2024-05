Calcio: Curva Inter, 'grazie a Zhang per successi e stile'

La Curva Nord ringrazia il presidente Steven Zhang "per il contributo dato alla storia dell'Inter, i grandi successi ottenuti e lo stile degno dei suoi più illustri predecessori". È il messaggio che la tifoseria organizzata nerazzurra ha voluto mandare a Steven Zhang nel giorno in cui Oaktree ha ufficializzato di essere diventato proprietario del club.

"Col più profondo auspicio di rivederlo presto allo stadio al fianco dei suoi fratelli interisti, auguriamo a lui ed ai suoi cari tutto il meglio per il prosieguo della propria vita privata e professionale - si legge nel post della Curva su Instagram -.

La Nord esprime la più profonda speranza che chi succederà al giovane presidente sappia continuare il progetto sportivo in corso, garantendo sempre il rispetto della storia e della gente che rappresenta l'Inter a Milano, in Italia e nel mondo".





