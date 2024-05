Guidesi, 'attendiamo da troppo tempo che la Bce abbassi i tassi'

"In una contingenza estremamente negativa a livello sovra-territoriale emergono dati positivi.

Specie dal punto di vista occupazionale il nostro sistema regge e tiene anche in un periodo negativo. Andiamo avanti con grande ottimismo in attesa di quella revisione della politica monetaria che attendiamo da tanto, troppo tempo, e che è funzionale a far ripartire gli investimenti". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia Guido Guidesi a margine della conferenza stampa di presentazione dei dati congiunturali del primo trimestre 2024 della manifattura lombarda nella sede regionale di Unioncamere.

"Serve il cambio della politica monetaria, ce ne è stata una di stampo tradizionalistico con un'inflazione che invece non aveva cause tradizionali. Questo periodo di innalzamento dei tassi di interesse è stato troppo lungo - ha aggiunto Guidesi -, ha reso inaccessibile la liquidità per le imprese perché i costi erano troppo alti e ha procrastinato tutta la calendarizzazione degli investimenti che era stata fatta".

Insomma, adesso "aspettiamo questo benedetto abbassamento dei tassi di interesse funzionale a far ripartire gli investimenti posticipati" ha concluso l'assessore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA