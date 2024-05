Catella (Coima), su urbanistica serve una soluzione strutturale

Quello che sta accadendo a Milano con le inchieste della magistratura su presunti abusi edilizi "va gestito non in quanto emergenza ma in quanto strategia.

Perché l'emergenza la risolvi con una soluzione contingente, che sicuramente andrà trovata altrimenti la città si ferma. Il punto non è però la soluzione di breve termine ma una soluzione strutturale". Così Manfredi Catella, fondatore e ad di Coima Sgr, ha commentato l'impasse dell'urbanistica a Milano dopo le inchieste della magistratura.

"Credo che il governo abbia l'opportunità di affrontare il tema di una infrastruttura strategica sociale e ambientale, affrontando quello che è l'obiettivo che vogliamo per il nostro territorio - ha aggiunto -. Non lo affronti se non hai regole chiare".

"Ci vuole una visione che non può che venire dal pubblico, dal governo di un Paese che esprima quale è la transizione che vogliamo, quali sono gli obiettivi quantitativi che vogliamo raggiungere - ha concluso - e di conseguenza fissare delle regole certe che consentano al mercato di potere operare.

L'auspicio che io faccio é questo".



