Anche a Milano adesione totale allo sciopero

Anche a Milano l'adesione dei tassisti allo sciopero "è piuttosto alta, quasi totale" come spiega Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 024040. In circolazione, specie in Stazione Centrale, piazza Duomo e negli aeroporti, ci sono soltanto alcune decine di macchine che fanno servizio sociale per anziani o per persone che hanno necessità di salute e devono essere accompagnate ai pronto soccorso.

Poche le code in Centrale, dove attualmente c'è solo una quindicina di persone in attesa di un taxi. Alcuni tassisti sono presenti nelle fermate dei taxi per informare gli utenti sullo sciopero e sulla possibilità del servizio sociale o per indirizzarle verso i mezzi pubblici.

"Non ci sono grosse file e questo perché il presidio è stato organizzato bene - aggiunge Boccalini - e una mano ce la sta dando anche il meteo con l'allerta su Milano".

Nella banchina vicino alla stazione Centrale i tassisti hanno lasciato uno striscione con scritto: 'Urso, il ministro Made in Usa'.



