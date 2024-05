Phygital Art, ecco la prima asta interamente dedicata in Italia

È programmata per il 30 maggiola prima asta interamente dedicata alla Phygital Art (Physical + Digital) in Italia. Ad annunciarlo è Wannenes, casa d'aste italiana di fama internazionale, con sedi a Genova, Milano, Roma e Montecarlo e 18 dipartimenti specializzati nelle più importanti categorie artistiche. Questa volta l'attenzione si focalizza sul dipartimento dedicato all'arte digitale: non solo una raccolta di opere, ma un viaggio che intende stabilire un ponte tra la tangibilità dell'arte tradizionale e la potenzialità tecnologica degli Nft.

In un audace tentativo di coniugare il reale e il virtuale, viene introdotto un nuovo paradigma: la Phygital Art che descrive a pieno l'intersezione tra l'arte fisica tradizionale e l'arte digitale combinando elementi tangibili e non per creare opere d'arte ibride che esplorano la connessione tra il mondo reale e quello virtuale aprendo a nuove possibilità espressive e concettuali sia per gli artisti contemporanei che per i fruitori delle loro produzioni. L'asta sarà preceduta da due esibizioni: una fisica e una digitale, offrendo così al pubblico una straordinaria esperienza immersiva. L'esibizione digitale sarà un viaggio all'interno della dimensione astratta e tecnologica delle opere d'arte, consentendo ai visitatori di esplorare una galleria virtuale attraverso computer, smartphone e realtà aumentata. L'esibizione fisica, che si terrà nella sede di Milano di Wannenes Art Auctions, presenterà le opere fisiche e digitali in un ambiente aperto al pubblico per questa occasione. I visitatori avranno l'opportunità di vivere la galleria virtuale attraverso l'uso di visori, immergendosi completamente nelle opere d'arte.

La selezione delle opere abbraccia il meglio dell'arte classica e contemporanea: illustrazioni, dipinti antichi e moderni, sculture, oggetti d'arte, video 3D in realtà aumentata e, naturalmente, Non Fungible Tokens (Nfts). Ogni lotto della collezione comprende una parte digitale insieme al suo corrispettivo o complementare fisico, che rappresenta l'interpretazione tangibile e materiale dell'opera stessa.

In occasione dell'evento, sono stati coinvolti i protagonisti di questa nuova avanguardia artistica: i Phygital Artists, pionieri di questo movimento insieme a talentuosi emergenti. Tra i talenti coinvolti Emanuele Dascanio e Stefano Bombardieri, assieme a Gordon Berger e Matteo Mauro. Tra gli altri artisti presenti ci sono Paulo Vincent Renftle e Matteo Mandelli (noto come You), Pablo Andrès Pozo e Pietro Marelli (conosciuto come Pitmarels), Marcello Baldari e Bruno Salvatore Latella (conosciuto come Lbs), Antonio Montagnani (conosciuto come Bizzarro), Francesco Scura (noto come Dvrk), Roberto Giavarini, Alyssa Stevens, Anna Vassena (con lo pseudonimo Avvassena) e Elia Colombo (conosciuto come Gebelia). La realizzazione di questo progetto è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Studio280 e alla guida curatoriale di Tommaso Venco. L'asta sarà accessibile online tramite il sito di Wannenes Group e altre piattaforme specifiche, tra cui Invaluable e ArsValue. La galleria virtuale è visitabile da lunedì 13 maggio. Il vernissage è in programma per lunedì 27 dalle ore 16 e l'esposizione sarà aperta al pubblico fino a mercoledì 29 maggio.



