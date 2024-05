Milano ricorda Giorgio Gaber al Piccolo Teatro

Inizia domani una nuova edizione di Milano per Gaber, la rassegna di spettacoli ed eventi culturali organizzati dalla Fondazione Giorgio Gaber con la collaborazione del Piccolo Teatro per valorizzare il repertorio musicale e teatrale del Signor G.

L'inaugurazione domani al Piccolo Teatro Grassi con Umberto Galimberti, che parlerà del pensiero al tramonto dell'Occidente, mentre il 22 maggio le canzoni e la vita di Enzo Jannacci, legato a Gaber da un sodalizio umano e artistico di rara intensità, saranno raccontate da Enzo Gentile e Paolo Jannacci.

Giovedì al centro della serata la storia del Signor G con il Piccolo Teatro di Milano e un incontro con Riccardo Milani, regista del docufilm dedicato a Gaber. Si chiude venerdì con 'La scorta di Enrico. Quando i supereroi lavoravano per il Pci', uno spettacolo teatrale con Luca Telese, di Francesco Freyrie, Michela Gallio, Luca Telese e Andrea Zalone, con un esplicito riferimento a 'Qualcuno era comunista' di Giorgio Gaber.



