Brembo sostiene la didattica di Fondazione Accademia Carrara

Brembo è educational partner di Accademia Carrara per il triennio 2024-2026, a sostegno dei progetti e delle attività educative e didattiche proposte da La Carrara Educazione, pensate per scoprire il museo sin da bambini e viverlo come luogo famigliare anche da adulti.

La partnership tra Brembo e Fondazione Accademia Carrara, a favore de La Carrara Educazione, testimonia la "rilevanza che possono assumere i privati per la creazione e lo sviluppo di progetti culturali con interesse sociale, aprendo le porte del museo e contribuendo a renderlo sempre più accessibile, inclusivo e innovativo", spiega una nota.

"Brembo condivide con Fondazione Accademia Carrara non solo uno stretto legame con il territorio di Bergamo, ma anche l'impegno per lo sviluppo di progetti che abbiano valore sociale per la comunità in cui siamo presenti", afferma Cristina Bombassei, chief Csr officer di Brembo. "Va in questa direzione - aggiunge - il nostro sostegno alle attività dedicate alla didattica di La Carrara Educazione, un ambito a cui teniamo molto perché coinvolge i più giovani, avvicinandoli alla bellezza dell'arte e incoraggiando la loro curiosità verso il mondo".

"Siamo felici e onorati che Brembo, punta di diamante della manifattura e della tecnologia italiana nel mondo, abbia scelto di sostenerne le iniziative educative di Fondazione Accademia Carrara", evidenziano Martina Bagnoli e Gianpietro Bonaldi di Fondazione Accademia Carrara. "La fiducia - aggiungono - che Brembo ripone nel nostro museo, come luogo di formazione, dimostra l'importanza di pensare al futuro partendo dal passato e trasformare così eredità di ieri nel patrimonio di domani".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA