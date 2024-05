A Milano 'La lettura intorno', protagonista anche Zerocalcare

È il fumettista Zerocalcare uno dei protagonisti di 'La lettura intorno - Bookcity tutto l'anno', il progetto di inclusione culturale ideato da BookCity Milano insieme a Fondazione Cariplo, volto a diffondere la lettura in tutti i quartieri milanesi, soprattutto tra bambini e ragazzi.

L'iniziativa, giunta alla quinta edizione, si terrà nei quartieri di Milano dal 23 al 27 maggio.

Sabato 25 maggio alle 11 al Piccolo Teatro Strehler si terrà la prima presentazione milanese del nuovo libro di Zerocalcare, dedicato al suo rapporto con il padre, Quando muori resta a me (Bao Publishing). Ospite speciale della presentazione sarà l'attore Neri Marcorè che, insieme all'autore, ha prestato la sua voce per la realizzazione dell'audiolibro (Storytel): Neri e Zerocalcare proporranno al pubblico un momento di reading live di un estratto del fumetto.

Ma sono tanti gli appuntamenti di 'La lettura intorno' per un palinsesto che si rivolge a tutti i tipi di lettori, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, e anche ai loro genitori: 60 incontri, tra letture ad alta voce, presentazioni, laboratori, spettacoli teatrali e azioni partecipate, con oltre 30 autori e autrici, illustratori e fumettisti, lettori volontari, per un programma di incontri che raggiunge tutti i 9 Municipi di Milano.

Molti gli incontri dedicati alla lettura per i più piccoli.

Per citarne solo alcuni, giovedì 23 maggio alle 10.30 alla Biblioteca Sormani lo scrittore Roberto Piumini accompagnerà i bambini sulle tracce di Topè, un topolino curioso alle prese con le prime grandi avventure. Sabato 25 maggio: alle 16.30 alla libreria Vento di Libri l'incontro con l'autrice Francesca Dell'Ara e Sara Bellu, di Aid Kartagener, alla scoperta di Koraline, una sirena che vive nel profondo del mare e custodisce un prezioso segreto. Tante anche le attività partecipate, tra laboratori e passeggiate, come le visite guidate al Museo dei Quaderni di Scuola, dedicato alle memorie d'infanzia di bambine e bambini vissuti tra il 1700 e i primi anni 2000, giovedì 23 e venerdì 24 maggio, alle 16.30.



