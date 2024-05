Direttore Tgr Casarin si sposa, gratulazioni di Salvini

Alessandro Casarin, 66 anni a settembre di cui 36 trascorsi in Rai, attuale Direttore della Tgr, si è sposato questa mattina con Mary Vigolo, sua compagna da 16 anni. La cerimonia si è svolta nella la Chiesa di Santa Maria Annunciata, di Oggiona con Santo Stefano, nel Varesotto, dove la coppia risiede. Testimoni per lo sposo Roberto Pacchetti e Federico Zurzolo, giornalisti Rai e amici di una vita, per la sposa la figlia Marta Rizzi e l'amica di sempre Veronica Veronesi. Fra i presenti l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, il Direttore del Tg3 Mario Orfeo, oltre all'ex Direttore di Rai3, Tg3 e Rainews24 Antonio Di Bella. Presente alla cerimonia con la famiglia anche il consigliere di amministrazione Rai Igor De Biasio mentre il vicepremier e Ministro dei trasporti Matteo Salvini ha inviato un messaggio di congratulazioni. Ha portato il suo saluto anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Gli sposi hanno devoluto in beneficenza l'intera lista nozze, in particolare alla fondazione "Felicita Morandi" che sostiene da anni le donne vittime di violenza grazie alle sue case rifugio, e al progetto "Un Click Per Un Sorriso", fondatore dell'asilo diurno per bambini in difficoltà a Boa Vista (Capo Verde), due realtà che gli sposi hanno deciso di sostenere. La giornata si concluderà in serata al Teatro Apollonio di Varese, Piazza della Repubblica, con lo spettacolo JPC LIVE CONCERT, sold out da diversi giorni.



