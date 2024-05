La Lombardia guida la chimica in Ue, 'ridiamo valore al settore'

Far parlare il settore della chimica con una voce sola, fare squadra tra i territori più produttivi d'Europa e rimettere il comparto al centro di un dibattito scevro da pregiudizi. Sono gli obiettivi di Ecrn - European chemical regions network, l'alleanza delle regioni europee della chimica presieduta in questo momento dalla Lombardia e dall'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, che è stata presentata oggi durante un evento organizzato in Regione.

"Abbiamo messo insieme l'associazione, che vuole essere un'ambasciatrice del settore - ha spiegato Guidesi - con le aziende, le Università e il mondo della ricerca e dell'innovazione con l'idea di far diventare la Lombardia un punto di riferimento della chimica del futuro".

Un settore, quello della chimica, che in passato "è stato pregiudizievolmente giudicato - ha aggiunto - quando invece merita di avere dignità e forza. Se non ridiamo priorità a questo comparto l'Europa rischia di non essere più competitiva".

In tal senso tra gli obiettivi dell'associazione c'è quello di farsi trovare pronti per influenzare la commissione europea che si insedierà dopo le europee di giugno. Per farlo è fondamentale fare rete con imprese e associazioni. Non a caso all'evento di oggi hanno partecipato anche rappresentanti di Federchimica e di AssICC insieme a esponenti dei cluster settoriali lombardi, del gruppo chimici Assolombarda, delle Università e di aziende come Versalis già attive in progetti di sostenibilità legati alla chimica: "Sulla chimica 'verde' ci sono tante cose che già si fanno anche in Lombardia - ha continuato Guidesi - progetti innovativi di cui siamo orgogliosi che dimostrano come il settore abbia già fatto, e stia continuando a fare, la transizione ecologica".

L'idea, poi, è quella di allargare sempre più l'associazione agli altri territori produttivi del continente. In rappresentanza dell'Italia, al momento, oltre alla Lombardia, c'è soltanto l'Emilia-Romagna.



