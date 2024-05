Guidesi, l'Europa metta la chimica al centro dell'industria

"L'Europa deve mettere al centro del dibattito e delle politiche industriali il settore della chimica che deve continuare a essere protagonista a livello continentale": lo ha detto l'assessore della Regione Lombardia allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, attualmente presidente in carica di Ecrn - European chemical regions network, l'alleanza delle regioni europee della chimica che è stata presentata oggi durante un evento organizzato a Palazzo Lombardia.

"La Lombardia è la prima Regione manifatturiera d'Europa e il 98% dei prodotti manifatturieri ha derivazioni dalla chimica - ha spiegato Guidesi - se non ridiamo priorità a questo settore rischiamo di non essere più competitivi in futuro. E non come Lombardia ma come Europa".

Un settore, quello della chimica, che sta contribuendo anche a dare impulso alla sostenibilità e alla transizione ecologica "con tanti progetti di chimica verde e bio economia già in essere - ha sottolineato Guidesi - e di cui noi siamo tanto orgogliosi". "Ci siamo anche posti l'obiettivo di allargare l'associazione - ha aggiunto -. L'Ecrn oggi fa da filtro e da connessione con la commissione europea e partecipa ai tavoli della chimica a Bruxelles. L'obiettivo, oltre a supportare le imprese nello sviluppo di strategie e nell'ottenimento di fondi europei, è quello di influenzare la prossima commissione europea per rimettere al centro la tanto depauperata chimica che deve invece essere riportata ai tavoli come un settore prioritario".

Secondo Guidesi "occorre fare squadra per riaprire il dibattito su argomenti che con troppi pregiudizi hanno limitato questo comparto negli anni".



