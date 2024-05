Aci, iscrizioni aperte per premiazione Giornata automobilista

L'Automobile Club Como organizzerà nel mese di giugno 2024 la tradizionale "Giornata dell'Automobilista", cerimonia nel corso della quale saranno premiati i Benemeriti della strada, cioè soci dell'Automobile Club di Como con almeno 40 anni di patente che non siano incorsi in gravi infrazioni al Codice della strada o in incidenti stradali di particolare gravità.

Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti possono chiedere di essere ammessi alla premiazione esibendo presso la segreteria dell'Automobile Club Como - viale Masia n. 79 - tel. 031/573433 int. 7, e-mail segreteria@acicomo.it, entro la data del 15 giugno 2024 la fotocopia della patente di guida da cui risulti l'anno di rilascio o, in mancanza, una dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante quanto sopra e la tessera Aci.

Nell'occasione saranno attribuiti particolari riconoscimenti anche ad appartenenti delle Forze dell'ordine che si sono particolarmente distinti nello svolgimento dei compiti di promozione di una corretta circolazione stradale, prevenzione degli incidenti stradali e tempestiva assistenza agli infortunati della strada e agli automobilisti in genere.



