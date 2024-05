Torna Milano Moda Uomo e sarà un'edizione da record

"Insieme a Pitti siamo una settimana della moda uomo unica al mondo" dice Carlo Capasa, presidente di Camera Moda, presentando quella che definisce un'edizione da record della Milano Fashion Week dedicata alle collezioni uomo. In calendario dal 14 al 18 giugno, infatti, ben 84 eventi, "mai così tanti da tantissimi anni" sottolinea Capasa, spiegando che c'è ancora tempo per nuovi ingressi.

Intanto sono da segnalare ritorni e debutti, distribuiti tra 20 sfilate fisiche e 4 sfilate digitali, 44 presentazioni, 8 presentazioni su appuntamento, e 8 eventi.

Si inizia subito bene con il rientro in calendario uomo in apertura della fashion week di Moschino, per la prima volta con la collezione uomo e la pre-collection donna sotto la direzione creativa del nuovo stilista Adrian Appiolaza. Per la prima volta in calendario sfila a Milano Martine Rose, brand della stilista inglese che ha sempre sfilato a Londra, il brand Dunhill, il cui stilista Simon Holloway ha debuttato a febbraio a Londra. In questa edizione torna in calendario sfilate Magliano, presente a Firenze a gennaio. JW Anderson conferma la sua presenza con una sfilata e un evento. Conferma la presenza in calendario anche Gucci mentre Zegna chiuderà il calendario delle sfilate fisiche.

Spazio anche ad anniversari importanti: Canali celebrerà i suoi 90 anni con un evento speciale, mentre MSGM celebrerà il suo 15esimo anniversario con una sfilata co-ed.



