Thiaw 'giocare al Milan un privilegio, voglio restare qui'

"Ovviamente voglio rimanere: giocare qui è un privilegio e darò il massimo per questa maglia, per raggiungere traguardi importanti insieme ai miei compagni". Al suo terzo anno al Milan, Malick Thiaw ha ripercorso la stagione in rossonero in un'intervista a Sky Sport: "Ci aspettavamo di più: dobbiamo sempre puntare a raggiungere il massimo e da questa stagione dobbiamo imparare molto".

Nelle due ultime partite di campionato, club e giocatori sono stati oggetto di manifestazioni di protesta a San Siro da parte dei tifosi: "Possiamo capire la loro protesta - afferma Thiaw - non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati.

Dobbiamo accettare il messaggio che ci hanno mandato".

A novembre Thiaw si è infortunato durante la partita di Champions a San Siro contro il Borussia Dortmund persa per 1-3, stando lontano dal campo per circa tre mesi: "Non è stato un momento facile: è stato il mio primo infortunio serio e non sapevo veramente come uscirne - spiega il difensore tedesco - Credevo bastasse recuperare il ritmo, ma c'è voluto più tempo.

Ora credo di essere tornato su un buon livello, fisicamente sto bene e spero di sentirmi meglio l'anno prossimo".



