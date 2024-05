Sala, a Milano pochi taxi il Comune farà un'altra gara

Il Comune di Milano farà una seconda gara per aumentare i taxi in città dopo quella indetta a metà marzo per 450 nuove licenze: l'obiettivo è quello di arrivare a quasi mille auto in più. "Siamo determinati a fare sì che entro fine anno ci siano 450 nuovi taxi e poi confermiamo la volontà di arrivare a quasi mille, i 971 che sono ammissibili dalla legge - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala nel corso della sua diretta Instagram-, attraverso una seconda gara che avvieremo appena finita la prima. L'abbiamo spezzata in due perché volevamo capire cosa sarebbe successo e abbiamo fatto bene visti anche i ricorsi".

A Milano al momento circolano 4885 automobili. "Le ultime licenze sono state emesse 21 anni fa nel 2003 - ha aggiunto -.

Durante il mio primo mandato ci siamo resi conto che il servizio, ma questa opinione viene negata da tassisti, era insufficiente e il turismo a Milano si era sviluppato nel frattempo, quindi servivano più taxi".

"Io penso che a fine anno noi avremo quasi 500 taxi in più e poi andremo avanti", ha concluso.



