"Scelgo le canzoni che mi piacciono, delle volte ci sentiamo un po' insicuri, e invece dobbiamo dare un calcio a tutte le cose che non ci fanno sentire abbastanza. La musica è una forza che ci unisce". Lo ha detto Noemi dal palco del concerto in piazza Duomo a Milano "Radio Italia Live", dopo essersi esibita dando il via alla serata.





