Continuano i danni da maltempo in Brianza, dove un intero posteggio è stato sommerso dalle acque del fiume Lambro, nei pressi del parco di Monza, mentre alcune auto erano ancora parcheggiate. A Bernareggio invece ha ceduto un muro di contenimento e, in via precauzionale le tre famiglie residenti in uno stabile adiacente sono state evacuate.



