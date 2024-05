Hanzelewicz vince il Premio 'Sviluppo Sostenibile 2023'

Adam Hanzelewicz, redattore della sede ANSA dell'Abruzzo, ha vinto la sezione Comunicazione territoriale del Premio giornalistico Sviluppo Sostenibile 2023, destinato ai giornalisti italiani della carta stampata e del web, indetto dal Gruppo EcoEridania, azienda specializzata nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria.

'Un articolo che fa luce sul falso mito della presunta sostenibilità del metano, utilizzato come carburante meno inquinante rispetto ad altri: un messaggio ingannevole spesso utilizzato nella comunicazione delle aziende', si legge nelle motivazioni del premio assegnato nel corso di una cerimonia a Milano.

Hanno vinto anche per la sezione Autore del miglior articolo divulgativo Minna Beba; Autore del miglior articolo Inchiesta Vito Tartamella; Autore del miglior articolo su Storie imprenditoriali di successo Ilaria Cuzzolin; nella sezione Innovation, dedicato alle forme di giornalismo innovative e multimediali, prima è arrivata Anna Marino ex aequo con Santina Giannone. Infine nella sezione Giovane Talento, dedicato agli autori più giovani, è arrivato primo Giorgio Kaldor.

Il riconoscimento è stato ideato per sostenere e promuovere una cultura sempre più sostenibile e per incentivare una corretta informazione su green economy, finanza ed economia circolare e storie imprenditoriali di successo.

'Con oltre 150 articoli candidati in questa prima edizione, il nostro premio vuole riconoscere il giornalismo di qualità e conferma il ruolo fondamentale dei media nell'offerta di informazione chiara e trasparente, oltre alla loro funzione di education e fonte di continuo dibattito', ha detto Andrea Giustini, fondatore e presidente del Gruppo EcoEridania.



