Guidesi a Monaco, Lombardia e Baviera cercano strategie comuni

Continuano le missioni diplomatiche in Europa dell'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, con l'obiettivo di creare sempre più collaborazioni istituzionali con le altre Regioni europee e lavorare su strategie comuni per le imprese e le filiere produttive.

Lunedì l'assessore è volato a Monaco di Baviera, dopo che negli ultimi mesi era già stato a Lipsia, a Stoccarda, a Pamplona, a Lione e diverse volte a Bruxelles. L'idea è anche quella di lavorare per fare fronte comune e formulare proposte concrete insieme agli altri territori manifatturieri d'Europa da presentare poi alla nuova Commissione Europea che si insedierà dopo le elezioni di giugno.

Guidesi, accompagnato dal Console generale d'Italia a Monaco, Sergio Maffettone, ha avuto prima una riunione con il sottosegretario della Baviera a Economia ed Energia Tobias Gotthardt e poi con il ministro per gli Affari Europei della Baviera Eric Beisswenger.

L'assessore ha anche incontrato la Camera di Commercio di Monaco di Baviera e dell'Oberbayern.

"La Lombardia e la Baviera contribuiscono notevolmente al prodotto interno lordo europeo - ha commentato Guidesi -.

Lavoriamo perché la nostra collaborazione istituzionale possa diventare strategia economica-settoriale a supporto dei nostri ecosistemi produttivi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA