A Monza due giorni per l'autismo con Elio, Trio Medusa e PizzAut

Due giorni per parlare di inclusione e autismo, ma anche per ridere e ascoltare musica: l'appuntamento è a Monza il 25 e il 26 maggio.

Il 25 dalle 17 in pieno centro, all'Arengario, ci sarà MonzAut, evento organizzato il collaborazione con il Comune di Monza e PizzAut, pizzeria/laboratorio di inclusione in cui lavorano ragazzi autistici. Il giorno dopo invece toccherà al 'Concertozzo' organizzato da Elio e le storie tese con il Trio Medusa che, arrivato alla terza edizione, si terrà allo U-Power Stadium, grazie alla collaborazione dell'AC Monza.

Il 25 all'Arengario ci sarà spazio per un convegno su Autismo e Autonomia, per intrattenimento musicale a cura dell'Associazione FacciaVista, che segue un laboratorio musicale di dj set in favore di ragazzi con autismo e anche per cenare grazie ai Foodtruck "in formato Aut": PizzAUT, Breakotto, SbrisolAut, I ragazzi della Luna, Tortellante, Associazione Voglio la Luna, Gli Sgusciati (Associazione La Tenda), AutAcademy, Associazione Cascina San Vincenzo, Associazione Facciavista, rete TikiTaka.

Il 26 allo stadio, per l'occasione diventato 'stadiozzo', si esibiranno una serie di artisti dalle 15 mentre alle 21 inizierà il 'Concertozzo' vero e proprio con gli Elio e con il Trio Medusa.



