Sardone, ora l'Ambrogino d'oro al poliziotto ferito a Milano

L'eurodeputata e consigliera comunale a Milano della Lega Silvia Sardone candiderà all'Ambrogino d'oro, massima onorificenza della città, il vice ispettore della Polizia Christian Di Martino, accoltellato la scorsa settimana nella pressi della stazione di Lambrate.

"Oggi sono stata in visita all'ospedale Niguarda per portare i miei saluti e ringraziamenti al vice ispettore della Polizia di Stato, Christian Di Martino, che lentamente si sta riprendendo dopo la vile aggressione per mano di un clandestino marocchino a colpi di coltello" ha detto Sardone che candiderà Di Martino all'Ambrogino d'oro "quale esempio di coraggio e amore per la legalità. Ha addirittura rischiato la sua stessa vita per mettere in salvo il suo aggressore evitandogli di essere investito dai treni durante i suoi deliri attraverso i binari".

L'auspicio della leghista è "che la mia proposta venga accolta all'unanimità da tutte le forze politiche che siedono in Consiglio comunale, senza alcuna divisione. La sinistra, che in questi mesi ha alimentato una vergognosa campagna anti-divise, metta da parte le ideologie e stia dalla parte giusta almeno una volta" ha concluso Sardone.



