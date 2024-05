Bruno Megale, 57 anni, è il nuovo questore di Milano. Succede a Giuseppe Petronzi, questore di Milano dal 30 dicembre 2020 e ora nominato prefetto a Trento.

Megale, questore di Reggio Calabria dal 2021, esperto di terrorismo e jihadismo, è stato lungamente a Milano, di cui conosce profondamente la questura dopo 15 anni di servizio trascorsi nel capoluogo lombardo. Il suo insediamento in via Fatebenefratelli è previsto per il 20 maggio prossimo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA