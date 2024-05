Fontana, anche Pd scopre che la sicurezza a Milano è un problema

"Mi stupisco, ma da un certo punto di vista mi fa piacere che si siano resi conto che il problema della sicurezza non è un tentativo demagogico di recuperare qualche consenso ma è un reale problema per Milano, per i nostri cittadini e per tutta la Lombardia". Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana a margine della seduta del Consiglio regionale di oggi, commentando la mozione del Pd che chiede più risorse per i i trasferimenti ai Comuni sulla sicurezza anche per le assunzioni di agenti di polizia locale.

"Quindi è chiaro che adesso, dopo aver cambiato opinione, cercano di ottenere risorse quando sanno che il nostro bilancio in questo ultimo anno è in difficoltà. Noi cercheremo sicuramente di fare tutto quello che è possibile - ha concluso - ma parlare di risorse quando fino a ieri si diceva che la sicurezza era un problema inesistente mi lascia molto perplesso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA