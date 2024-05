Torna Bam Circus - Festival delle Meraviglie al Parco

Dopo gli oltre 40.000 spettatori conquistati dalla traversata funambolica dal Bosco Verticale all'UniCredit Tower, la Fondazione Riccardo Catella dà il via da venerdì 24 a domenica 26 maggio alla nuova edizione di "BAM Circus - Il Festival delle Meraviglie al Parco", ideato e diretto da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, Fondazione Riccardo Catella.

Il festival di tre giorni dedicato al circo contemporaneo e al teatro di strada presenterà 60 appuntamenti, molti dei quali in prima italiana, realizzati da più di 40 artisti e 15 compagnie da Italia, Spagna, Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Serbia e Bosnia Erzegovina, insieme a proiezioni e talk sulla Meraviglia, laboratori dedicati ad adulti e bambini, clownerie a sorpresa, incursioni artistiche ed esibizioni scenografiche, pic-nic e attività nel parco.

Il 24, apertura con l'enorme "Quadro" issato nel cielo, palcoscenico dell'inedita performance di danza aerea che vedrà gli acrobati della compagnia italiana eVenti Verticali muoversi all'interno di una grande cornice sospesa nell'aria; sabato 25 per la prima volta in Italia, "Mo e il nastro rosso", il commovente bambino-pupazzo di otto metri protagonista di una grande parata collettiva nel parco che invita a riflettere sul tema dei bambini profughi nel mondo ispirato alla triste storia di Alan Kurdi, il piccolo trovato senza vita su una spiaggia in Turchia mentre cercava di arrivare in Europa con la sua famiglia; e la grande festa finale in programma domenica 26 maggio "Congo Massa", la giungla nel parco, in prima italiana, insieme alla marching band Funkasin.

Per questa occasione l'intero parco BAM si trasformerà in un'enorme pista da ballo animata anche dalle marionette giganti della compagnia francese Cie Archibald Caramantran nella parata pomeridiana e nel grande spettacolo conclusivo.



