Calcio: Fininvest e Orienta sospendono colloqui sul Monza

Fininvest e Orienta Capital Partners hanno deciso di sospendere per il momento le riflessioni su una possibile apertura del capitale dell'AC Monza. Lo si apprende da fonti vicine al dossier, che precisano anche come la decisione sia stata presa "dopo alcuni mesi di dialogo trasparente e costruttivo".

Sempre secondo le fonti, le parti avrebbero anche convenuto di "mantenere aperti i canali di contatto per eventuali nuove interlocuzioni sul medesimo dossier in futuro". La famiglia Berlusconi resta comunque interessata a possibili nuovi investitori nella società che sta brillantemente concludendo il campionato di serie A.



