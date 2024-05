La Russa in visita al poliziotto ferito, 'sta molto meglio'

"Il ragazzo sta molto meglio, è in ripresa anche se è stato veramente in bilico tra la vita e la morte e devo dire che è rimasto dalla parte della vita grazie alla capacità della struttura del Niguarda, a partire dalla dall'ambulanza che è arrivata in sette minuti, all'avvio delle operazioni qua, dopo solo 40 minuti, dopo che era stato già trattato sul posto". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa dopo aver fatto visita a Christian Di Martino, il viceispettore di Polizia ricoverato all'ospedale Niguarda (Milano), dopo essere stato accoltellato da un 37 enne egiziano, all'interno della stazione ferroviaria di Lambrate (Milano).

"Sono stati di una bravura incredibile - ha proseguito La Russa parlando dei medici - mi hanno fatto capire la difficoltà che hanno avuto nel tenerlo in vita, perché le ferite erano profonde e in organi vitali".

"Il pericolo è passato, ci sarà la ripresa con i tempi necessari - ha continuato il presidente del Senato - ho spiegato al ragazzo che per una persona o per l'1% delle persone che può non dico essere contenta di quello che è avvenuto ma magari infischiarsene, c'è il 99% degli italiani che sta dalla sua parte e che si è preoccupato della sua sorte. Glielo ho assicurato perché questa cosa travalica le appartenenze politiche - ha aggiunto - credo che il 99% degli italiani abbia sperato che lui ce la facesse come ce l'ha fatta".



